嘉義89歲老婦「陳屍樓梯間」身亡 疑遭兒子毆打致死 20:262022/11/11 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義89歲母親陳屍樓梯間身亡，疑遭逆子毆打致死。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣布袋鎮1名89歲老婦人今日凌晨被發現陳屍在樓梯間已死亡多時，警消初步檢查，老婦人的腳上有傷，疑似張姓兒子涉嫌毆打致死，確切死因仍待檢警調查。 韓進快評》喔！陳時中兒子也得標 《戲說》李宇柔憂愛女當許老三丫環 遭掀昔車禍竟讓女兒幫道歉 車上和家人視訊…男下秒竟遭「神秘男射殺」 親友目睹案發經過嚇傻 #嘉縣 #兒子 #89歲 #老婦人 #陳屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 父母狠虐4歲兒 刀刺肩、熱湯灌燙 04:102022/11/09 社會新聞 「悲傷白車」駕駛秒奔現場救人 死者竟是親生兒 10:232022/11/09 搜奇 「新好弟弟」陳屍浴缸報案電話曝光 女子驚恐尖叫全都錄 09:122022/11/10 娛樂 Makiyo剛當媽就爆婚變 尪帶行李搬離 04:102022/11/07 娛樂新聞 新店民宅飄惡臭 警消破門驚見女陳屍床上遺體爬滿蛆 21:492022/11/05 社會 嘉縣商圈購物節 輕豪宅得主出爐 04:102022/11/09 地方新聞 11歲兒被蛇咬告知爸被當笑話 隔天起床愛子已成冰冷遺體 07:432022/11/11 社會 母病逝逆子棄屍公園 逃1年落網遭訴 04:102022/11/06 社會新聞 多元信託系列報導－高雄銀 用信託守護心智障礙兒 04:102022/11/07 證券．權證 85歲老婦死在家 逆子用輪椅推到公園棄屍 人間蒸發1年半遭逮 12:352022/11/05 社會 蔣萬安深藍西裝當戰袍 親曝：太太挑領帶 兒子給大大擁抱 13:372022/11/05 政治 89歲婦遭痛毆「頭卡欄杆」陳屍樓梯 曾求救：快被兒子打死了 20:422022/11/11 社會 高雄大社廢棄大樓驚見男屍「額頭外傷」檢警排除他殺 13:272022/11/09 社會 母枉死 家屬怒喊要政府嚴厲打詐 04:102022/11/06 社會新聞 陳致中上廣播節目 阿扁透露兒子童年夢想 16:232022/11/09 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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