南投縣長林明溱在溪頭親手種肖楠，呼籲企業響應種樹減碳。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

歐德集團員工在南投溪頭地區種下150棵肖楠，打造集團的第8座森林。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

地球逐年暖化，熱島效應造成城市高溫，有鑒於森林可吸收二氧化碳的碳吸存量，台灣家居業領導品牌歐德集團推百林計畫，11日在南投溪頭地區打造第8座森林，董事長陳國都率同仁、種下150棵肖楠，南投縣長林明溱也參與種樹，呼籲企業一起響應，為台灣減碳及永續環境盡份心力。

歐德集團推動減碳善盡企業環保責任，誓言種植100座樹林，2019年起推行「百林計畫」，今年與台大實驗林管理處合作，在溪頭內湖國小附近的山坡地植樹造林，台大實驗林管理處副處長衛強、中國時報社長王綽中等人也都一起造林，分別種下肖楠樹苗。

林明溱表示，特別感謝歐德集團帶頭植樹減碳愛地球，尤其是溪頭是全國知名的休閒度假勝地，自然環境的維護更是重要，希望有更多企業能夠響應，種下更多樹木，不但能減輕空氣汙染，還能響應減碳永續目標，讓台灣山林恢復往日生機和自然生態。

歐德董事長陳國都則說，繼於德國進行循環造林外，在台灣也以實際行動，自2019年發起百林計畫，誓言在台灣打造100座森林，11日率領同仁一起在南投溪頭完成第8座，尤其是很多同仁帶著孩子一起種下樹苗，意義特別深遠，期待更多企業響應，回饋台灣這塊土地，營造友善的森林環境。

衛強代表台大實驗林管處頒發認養證書給陳國都，象徵雙方合作造林的新開始。衛強語重心長說，每年約有150億棵樹被砍伐，全球森林面臨嚴峻危機，而每公頃森林每年可吸收近12.5公噸的碳量，這次栽種的肖楠木，硬度高、耐久、耐白蟻，也是極佳的建築材料，不論家具、裝潢都相當適合，經濟效益高，有助推廣國產材應用。