大學甄選入學委員日前公布112學年度繁星申請校系採納科目，其中原先有1257系所採計英文科，但明年起大幅減少104系所，剩餘1153所，其中不乏頂大學校，對此清大榮譽教授李家同痛批「我國教育的悲哀」。

李家同在臉書PO文「超過百個大學校系不採計英文—教育的悲哀」，他表示前些日子聽到的消息是，很多頂大個人申請不採計國文，現在又傳出超過百個大學校系不採計英文，但裡面有些學校，卻以雙語教學當作宣傳重點，讓人傷心。

李家同表示，這些科系不採計英文，並非英文不重要，顯然是考生英文成績普遍很差，進而減少可招募的學生。李家同說，之前媒體報導，很多大學用最低門檻招生，採取寧濫勿缺的策略，這實在是我國教育的悲哀。

李家同砲轟，當初教改廣設大學就是個沒有深思熟慮的政策，少子化現象很早就開始，但政府完全沒注意，也沒想到，大學生應該要有一定程度，沒有在政策制定前普查全國高中畢業生的學業程度，如果有做，就不敢廣設大學了。

李家同也批評政府，只重視大學生的人數多寡，卻不重視課業程度，當今許多國中生，連abc都寫不全，但政府也不管，到了大學當然也是不行，而教育部自始至終都「視而不見」。

李家同表示，大學校系不採計英文已經敲響警鐘，政府官員不能繼續裝作沒看到，應該認真制定政策，提高學生程度，別再空喊口號或搞噱頭，實事求是，才不會被媒體批評寧濫勿缺這四個字。