「編劇泰斗」張永祥逝世一周年，他一生創作舞台劇、廣播劇、電視劇、電影劇本數量高達160部，奪得海內外無數大獎，也是首位獲得金馬獎終身成就獎的劇作家。為紀念張永祥，由汪威江主辦、周在台策畫，將於18日舉辦「永載仁風 惠我嘉祥—張永祥先生劇作贈書典藏活動」。11日先舉辦茶敘，遺孀張任芝蘭以及演過張永祥電影、戲劇的資深演員周丹薇、張瓊姿、趙永馨、李立群等人皆出席。

張永祥的遺孀張任芝蘭將其經典劇本整理成冊，自費印製出版，包含電影《秋決》、舞台劇《陋巷之春》、《蕉園樂》、《和平旅社》各三百本，捐贈國立圖書館與相關大學典藏，「雖然他已經離世，但不能就這樣隨便過去，得替他留點東西給大家。」

張任芝蘭與張永祥鶼鰈情深，她透露丈夫過世這1年為他守素，不穿花衣服、不化妝，忍不住難過哽咽：「因為我沒辦法表達我那麼愛他，只能這樣。」每天早上她都會開車到墓園，和張永祥簡單說說話，「我就坐他旁邊說話，這位置是我以後要睡的地方。」後來會帶劇本讀給他聽，對亡夫仍深深思念。

張任芝蘭回憶2人初相識，是朋友有意湊對，坦言起初對張永祥無感，當年她25歲，男方大她9歲，隔天朋友詢問，她氣回：「要死了他那麼老。」過不久一次正式場合再見，張永祥西裝筆挺出席，張任芝蘭因此心動，「他那時真帥。」她還打電話給當時的男朋友分手，要跟張永祥在一起。

張任芝蘭透露2人第一次約會，沒有尷尬隔閡，像認識很久的好友，張永祥帶她去看舞台劇，「他跟我說他什麼都不會，只會寫劇本，所以特地帶我來看自己寫的舞台劇。」她笑說雖然結婚時張永祥「窮得像酸菜」，但仍毫不猶豫跟定對方，「我很有自信，一看就知道這是我要的人。」

張永祥一生造星無數，周丹薇入行演的第1部電影就是張永祥編劇的《煙水寒》，她一舉奪得巴拿馬影展最佳新人獎，秦漢也拿下最佳男主角獎。張瓊姿在1990主演八點檔《愛》，是首部國台語混合的連續劇，在當時社會背景，黃金時段連續劇不能有台語發音，因此該劇上檔前受到阻饒，張永祥時任華視經理，不厭其煩地和高層周旋，說服要「跟著時代走。」順利上檔後，也捧紅了張瓊姿、高金素梅。

趙永馨提到她進華視後所演的戲，幾乎都由張永祥製作，「他還不顧公司對預算斤斤計較，放行劇組到外地拍攝。」陳凱倫則笑說他16歲演了張永祥的《寒流》，也註定他大學考不上，「我一心想重回演藝圈。」張瓊姿回憶張永祥對演員特別照顧，李立群也說張永祥照顧演員會用安撫的方式，「他真心聽別人講話的樣子，我到現在還記得他的表情。」