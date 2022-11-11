國民黨台中市長候選人盧秀燕11日晚間在清水舉辦造勢晚會，她細數過去4年政績，呼籲選民支持。（林欣儀攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕在清水舉辦造勢活動，爭取連任的台中市議長張清照懇切請託選民支持。（林欣儀攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕與台中市議長張清照，11日晚間在清水舉辦聯合造勢活動，國民黨主席朱立倫也到場站台。盧秀燕除了細數任內多項政績外，更感謝市民4年前讓兩人當選，兩人是吃果子拜樹頭的人，「守護台中、照顧市民，這就是他們報恩的方式」。

盧秀燕指出，4年前，因為有大家的守護跟支持，她跟議長張清照才能當選，兩人當時宣示一定守護台中，海線許多建設包括清水國民運動中心、小黃公車等；另外老人健保、生育津貼等，都是和議長張清照一起攜手合作，兩人說到做到。

盧秀燕提到老人健保表示，政治人物要開政見支票，太簡單，開一開不能兌現，沒有用，甚至害大家虧錢。話鋒一轉批評前市長林佳龍，參選時開支票，但他就任後，做不到1年就取消，害大家自己繳，1個月7、800元，1年近1萬，因為選錯市長，4年就虧4萬元。

盧秀燕說，4年前兩人承諾恢復補助，說到做到；生育津貼10年沒調整，現在倍增成2萬元；設置疫苗快打站讓老人不用煩惱，2年來開了5000多個快打站，里長、鄰長也配合市府挨家挨戶發傳單；另外還有小黃公車等福利，「守護台中，照顧市民，這就是兩人報恩的方式」。

議長張清照表示，感謝大家支持，用選票將送他送進議會，4年來，他用心服務，爭取大大小小的建設，包括清水火車站跨站天橋、清水國民運動中心、鰲峰山大型停車場、濱海橋、梧棲社會住宅、小黃公車等，不辜負鄉親對他的期待，爭取這麼多建設，感謝盧市長的支持，呼籲大家支持3號盧秀燕、5號張清照 ，讓兩人共同繼續為民服務。