民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今（11）日在臉書表示，「謝謝賴清德副總統大力支持嘉義，我們一定要團結最大力量，堅定支持翁章梁繼續打拚下一個四年，讓我們衝出最高票！」

翁章梁披露，賴清德來番路紫雲寺、東石港口宮參拜，當初台南維冠大樓倒塌，這二間廟宇出錢出力，幫助災後重建，他沒有忘記這份恩情，所以特別再來感謝神恩。

翁章梁也說，賴清德非常關心嘉義，記得疫情剛開始時，醫師出身的他，特地打電話給提醒要注意的防疫措施，守住防線才能保護鄉親安全。這讓翁章梁非常感動；沿海地區豪雨成災，賴清德當行政院長時親自涉水勘災關心大家，回到台北核准嘉義許多重大的治水經費，讓鄉親往後免於淹水之苦。

翁章梁直言，從很多小細節可以看出來，賴清德親自聽鄉親的心聲，也關心鄉親的生活。

對於賴清德稱讚翁章梁在報紙或雜誌的施政滿意度都數一數二，翁章梁也表示，這陣子到雲林、彰化及南投輔選站台，當地縣長候選人都以嘉義縣的發展做為中央與地方合作的典範，讓嘉義縣走向農工大縣，進步看得見，大家都看好嘉義的未來發展。

翁章梁最後謝謝賴清德大力支持嘉義，「我們一定要團結最大力量，堅定支持翁章梁繼續打拚下一個四年，讓我們衝出最高票！」