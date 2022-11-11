一名男保全上網抱怨，只要女友心情不好，就會拿他的職業說嘴，透露自己做保全10多年，年薪雖未破百萬，但也早就買房，也有時間研究投資股票，目前未實現損益就快2百萬，認為自己做保全倒底哪裡不好。

一名保全人員近日在臉書「靠北女友my girl」發文，自己工作晚八早八、月休六天，月薪45K，三節各1000元，年終半個月全薪，年收57萬，偶爾還能拿到住戶給的百元小紅包。認為做保全沒有什麼不好，但女友卻是經常嫌棄他的職業，希望他轉做作業員或跑業務。

原PO表示，自己在剛畢業就有體認，保全行業穩定又妥當，目前從事保全工作已經10年多了，也買下兩房兩廳一衛的房子，「就算做到60多歲也不怕沒有保全工作做」，而且平時晚上輕鬆上班，白天看看股票賺點小錢，「像我年初一聽到阿美利卡（美國）升息，三月底找機會進場放空，現在未實現損益就快兩百萬了」。

「除了保全跟房東之外，有啥工作可以讓你邊上班邊看股票，累了還能睡個覺？」原PO無法理解女友為何整天碎念他的工作，認為自己有房有工作，還有額外投資收益，到底有什麼好不滿的？

不少網友也紛紛留言笑說，「重點不是保全薪資，從三月到現在未實現損益快200萬，代表他根本不用靠保全來上班」、「其實做什麼不重要，懂得利用時間最強，你別放生好嗎」、「你女友太外行了 不懂看盤的重要」、「繼續存自己的，不用讓她知道，不爽就分手」、「早晚都要當保全的，何不一開始就當」。