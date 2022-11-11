中國國家主席習近平下周一將在印尼峇里島與美國總統拜登會晤。這是拜登上任後與習近平的首次現場會面，但，中美已先為台灣議題交鋒，中國外交部今批評美方將向台灣通報習拜會情況是「十分惡劣」。

白宮表示，拜登與習近平將於下周一在峇里島會面，將討論維持與深化溝通管道、負責任地管理競爭、及致力在雙方利益一致的地方共同合作。白宮國家安全顧問蘇利文說，美方會向台灣通報會面成果，有信心台灣對於美國維護台海和平穩定的立場以及向台灣提供防禦性武器的承諾，會感到非常安心和放心。

在北京，對於美方將向台灣通報中美元首會晤情況，中國外交部發言人趙立堅批評美方的做法，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，性質十分惡劣，中方堅決反對。

他痛批，美方單方面炮製的所謂《與台灣關係法》，與中美三個聯合公報原則和國際關係基本准則背道而馳。中方從一開始就堅決反對。美方無權將國內法凌駕於國際法之上。敦促美方停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實不支持「台獨」的承諾，不要將中美關係引向危險境地。