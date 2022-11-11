謝祖武笑說第２季與張本渝將再續孽緣。（羅永銘攝）

何如芸恢單後首次露面，與馬力歐開心合照。（羅永銘）

郁方和梁赫群在最新一季將有新火花。（羅永銘攝）

華視《婚姻結業式》第1季播畢後備受好評，11日原班卡司謝祖武、張本渝、郁方、何如芸、梁赫群、馬力歐齊聚宣布即將開拍第2季。何如芸斷開豪門婚，恢復自由身成為何小姐，昨也是她首次露面，才剛從新加坡探親回來，整個人神清氣爽，再回歸演出她坦言：「心態不一樣，演上一季有比較心煩的事。」現在則是「真的滿好的」。

何如芸笑說才剛從新加坡回台，郁方馬上問：「妳去那邊有沒有撈幾個（男人）回來？」郁方替閨蜜幸福著急，只要聚會知道男方單身，就要老公去要Line。何如芸說目前不急找伴，覺得現在生活滿好，忙事業工作，盡量做好每一個角色。

張本渝日前認愛在日本工作的男友，原想飛去日本，無奈接了2個舞台劇，沒有時間，坐一旁的謝祖武虧：「怎麼接這麼多戲。」謝祖武馬上被其他人虧是業配大王，郁方忍不住表示：「他賣枕頭、又賣垂直律動機，很忙耶。」被問一個月有多少業配，他連忙笑笑帶過。

拍完《婚姻結業式》後，演員們私下也變好麻吉，經常聚餐見面，前幾天定裝、讀本時大家掩不住再續前緣的興奮心情，梁赫群笑說：「在對本時我們5個的歡笑打鬧聲，不知道的人還以為這裡面是一個班級。」郁方興奮說道：「聽到有第2季我們都超開心，感謝《婚姻結業式》讓我們結緣，待新婚姻能帶給觀眾不同的火花。」她也分享在第2季可以看到更豐富人性的故事。

這次重啟婚姻結業式， 演員們都期盼能演出逆轉情節，在劇中有著三角關係的謝祖武、張本渝、夏如芝，來到新一季會「再續前緣」嗎？謝祖武笑說：「是要『再續孽緣』吧！」而當時被網友稱為「心機女」的夏如芝，即使人沒到現場，也早已向製作人喊話：「這次請讓我洗刷冤情！」