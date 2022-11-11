基隆籍漁船11日上午在基隆嶼附近海域觸礁，船員棄船逃生，基隆海巡隊巡防艇將船員陸續救起，載回基隆港。（翻攝照片／張志康基隆報導）

基隆籍漁船11日上午在基隆嶼附近海域觸礁，船員棄船逃生，基隆海巡隊巡防艇將船員陸續救起，載回基隆港。（翻攝照片／張志康基隆報導）

基隆籍漁船11日上午在基隆嶼附近海域觸礁，船員棄船逃生，基隆海巡隊巡防艇將船員陸續救起，載回基隆港。（翻攝照片／張志康基隆報導）

基隆籍漁船新順發66號漁船，11日上午在基隆嶼海域觸礁，基隆海巡隊立即前往救援，但因為事發現場海域水深不足，海巡隊的巡防艇無法靠近，所幸經研判，海流正朝向巡防艇方向，船上5名船員穿上救生衣棄船下水，順利獲救。

海巡署北基巡防區指揮部11日上午9時30分接獲民眾報案，表示新順發66號漁船在基隆嶼西南方0.2浬處觸礁擱淺，船身進水，船上連船長有5人受困。指揮部隨即派遣艦隊分署基隆海巡隊，及第二岸巡隊基隆嶼安檢所前往救援。

當巡防艇到達現場後，發現漁船已經觸礁，但當地暗礁不少，水深不足，使巡防艇無法靠近接舷。經過評估，發現現場的海流是從漁船擱淺點往巡防艇方向流動，於是呼叫漁船上受困的船員，穿上救生衣棄船跳海。

緊接著，巡防艇就陸續將船員接上船，載回基隆港隊部碼頭，由於船員全身溼透，海巡隊員也在巡防艇上提供船員禦寒的毯子和溫水，避免失溫，最終5名船員都平安獲救，且沒有受傷。

基隆海巡隊副隊長曾樹風表示，近期東北季風增強，海象瞬息萬變，民眾出海作業前，應隨時關注天候海象資訊，並注意航行設備及機械狀況，並以確保自身安全，如遇緊急狀況，立即撥打「118免費報案專線」，海巡署署接獲通報將立即前往協處。