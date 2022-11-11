埔里鎮長廖志城與民意代表視察監視器系統，將在亂倒垃圾熱點、主要路口設置監視器網絡。（楊靜茹攝）

智慧型監視器系統，畫質為高清，保存時間達1個月(楊靜茹現場傳真)

南投縣埔里鎮公所為了強化治安及維護環境整潔，去年起著手建置雲端數位監視器系統，今年更將範圍擴至偏遠地區，建置縝密的安全網絡。埔里鎮長廖志城表示，目前完成96支監視器，已協助警方破案逾百件，清潔隊查緝亂丟垃圾共22件，第2期將新增212支監視器，逐年建置全新監視設備，共同守護鎮民的交通及生命財產安全。

埔里鎮公所指出，運用科技防範犯罪是趨勢，過去設置的類比監視器，缺乏有效的整合及管理，萬一被宵小破壞，或是因為風吹日曬故障，往往因為沒有經費維護而荒廢，萬一有農地遭人亂倒垃圾，或是發生車禍、刑事案件等，調閱出現種種困難，決定將鎮上監視器系統汰舊換新。

業者指出，新設置的智慧型監視器，畫質更為高清，檔案保存時間長達一個月，並可利用手機APP即時監控，便於鎮公所及維護廠商掌握狀況，若遭到遇故障可以馬上排除，提供更好的監控品質，保護居民生活安全。

埔里鎮長廖志城說，設置的96支智慧型監視器，已協助警方破案逾百件，清潔隊查緝亂丟垃圾22件，預計第2期將新增212支監視器，將爭取經費逐年建置智慧型監視器系統，除了取締亂丟垃圾維護環境整潔，也讓警方偵查作業更迅速，讓埔里鎮成為更幸福、乾淨、安全的城鎮。