國民黨立委林奕華11日在立院質詢時表示，高端EUA審查委員名單前後不一等問題，而行政院長蘇貞昌、衛福部長薛瑞元答詢時數十次被林高聲打斷。蘇貞昌跟林奕華更互嗆對方「囂張跋扈」、「要怎樣」。林奕華向立法院長游錫堃要求回溯時間未果，不禁痛批如此不公正的立法院長配上囂張跋扈的行政院長，難怪支持度這麼差。

針對高端EUA審查，林奕華質疑，同一個會議附帶決議，一年後再給EUA，應該同一批人審查，怎麼會另外組一個審查委員會，而且本來21個人，還變成15人？這很奇怪啊！是因為願意支持你的只有14個，因為其他人不願意幫你背書嗎？

蘇貞昌回應，這裡面這麼多位台大專家、國際專家，不是政府一個命令就會舉手通過的，林奕華不禁喊「14比0欸！」並批評會議都看不到反對的聲音。

至於委員會組成，薛瑞元10度要解釋，但都被林奕華高聲喊「為什麼不是同一批人」打斷，薛瑞元表示，委員會有邀請，但有人退出了不願意來，自己不能拿槍押著他來，剩下一位是製程專家，保護效應不是他的專業。在多次被打斷後，薛瑞元回應，「妳都不聽我講」。

林奕華此時再打斷，去年那位反對的委員就應該邀請他。薛瑞元表示，有邀請對方，但他退出，林奕華對此說法並不領情，喊「為什麼不是同一批人」、「沒有信任感！」

蘇貞昌則舉例，立委113位，也不是每一次都113位全部的人來。林奕華怒批，似是而非的說法，立委可以選擇要不要來，起碼要邀請21位，他不來是他的選擇，但是現在名單卻沒這個人，就是為了讓審查過關，自己組一個委員會，名單也不公開。

蘇貞昌在多次被打斷後，回應「不要大聲了啦！人家14個專家被你說成這樣，那些專家就是怕妳這樣態度，你不敢聽部長說明嗎？」

薛瑞元再表示，21位委員有1位申請退出，另一位是製程專家，效益審查不牽涉到製程，所以剩19位，8月開會的時候，有3位請假…。此時林奕華打斷，「你沒告訴我們請假喔」、「公告不確實喔！」薛瑞元不斷重申讓他講完，蘇貞昌則在一邊催促「繼續講」。

薛瑞元一直強調讓他講清楚，林奕華不斷表示，「你不講清楚喔」，林奕華後來要求書面回覆，並說要質詢下一個議題了。而後蘇貞昌阻止，不斷說「你就讓部長講清楚喔」、「不給人家講清楚」、「妳誤導了」。林奕華忍不住狂罵3次「誰誤導了？」、「這樣的院長囂張跋扈！」蘇、林兩人此時跳針互嗆「囂張跋扈」、「怎麼樣！」

林奕華此時要求立法院長游錫堃制止，並回溯時間，更氣到拍桌，連喊「時間給我暫停啦！」游錫堃則要求雙方重視憲政職權、質詢繼續。林奕華一直表示「你講話也算我時間，怎麼可以，你本來應該制止，我抗議！」游錫堃表示，可以抗議，但並沒回溯時間的先例。林奕華痛批，如此不公正的立法院長配上囂張跋扈的行政院長，難怪支持度這麼差。