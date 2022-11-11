蔡英文總統今晚間（倫敦時間同日上午）以錄影方式為「2022 AIBs國際傳媒優異獎」頒獎典禮暨「AIBs台灣專場」致詞強調，隨著威權主義在全球擴張，錯假訊息的散播和對媒體自由的打壓，為新聞工作者帶來空前的負擔；台灣相較於其他任何國家，更常受到外來錯假訊息的侵擾；台灣致力打造自由、開放的媒體環境，「我們願意並已做好準備，協助國際社會促進媒體自由」。

她還表示，樂見政府強化透明度、事實查核及媒體參與等措施，為民眾帶來的實質幫助。其中一例就是疫情期間，中央流行疫情指揮中心定期召開的記者會，有助揭露錯假訊息並教育民眾。

蔡英文致詞指出，入圍今年獎項的報導與節目，反映了面臨的種種挑戰，從疫情到俄羅斯入侵烏克蘭，以及世界各國為爭取自由的奮鬥。

她說，面對威權主義在全球擴張，錯假訊息的散播和對媒體自由的打壓等共同挑戰，必需一起努力維護新聞自由，使社會更能抵禦威權主義的影響。新聞自由以及讓民眾充分掌握資訊，對於政府課責及運作良好和更為堅韌的民主至關重要。

她說，他們充分地意識到這一點，因為台灣在追求新聞自由方面已有長足的進展。「在短短數十年內，我們破除了長期以來對公民參與和媒體的限制」。今日，台灣擁有充滿活力的媒體環境，獲無國界記者組織評比為亞洲最自由的國家之一。也樂見愈來愈多國際媒體進駐台灣。

她指出，但同時，台灣相較於其他任何國家，更常受到外來錯假訊息的侵擾。擁有數十年對抗威權影響力操作的經驗，比大多數人更了解威權行為者，如何在民主國家製造政治社會分歧。

他還說，因應錯假訊息散播的對策，必須奠基於重視透明度和開放性的民主治理之上。為此，新成立了數位發展部，以進一步提升媒體識讀能力，並改善國家資訊安全。

他說，很高興今年AIB活動有一系列關於台灣的討論，數位發展部唐鳳（Audrey Tang）部長也將發表演說。希望透過與國際社會分享經驗，共同維護媒體自由，並培養數位時代的媒體識讀能力。