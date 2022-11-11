【立綱氣象報報】冷空氣周日晚上南下 北、東部轉雨

周末終於有好天氣！氣象局表示，周休假期各地天氣穩定，高溫可能突破30度，僅有基隆北海岸及東半部有些許飄雨。氣象主播戴立綱指出，下周日（11/13）冷空氣南下，北部、東部水氣增加，尤其宜蘭、花蓮、台東山區降雨較顯著，預估下周四（11/17）水氣才會逐漸散去。

氣象局資料顯示，明日水氣偏少，各地陽光露臉，僅有基隆北海岸及東半部有零星飄雨；而明日高溫普遍可達30度，局部近山區或河谷甚至會再高一些，感受溫暖微熱，清晨、晚間低溫約21至23度，日夜溫差較大。

氣象局資料顯示，明日水氣偏少，僅有基隆北海岸及東半部有零星飄雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局表示，明日高溫普遍可達30度，感受溫暖微熱，但日夜溫差較大。（圖／擷取自氣象局官網）

要特別注意的是，因天氣逐漸回暖，夜晚至清晨西半部及金門易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路要提高警覺，交通往返的民眾也要多留意航班資訊。

氣象主播戴立綱表示，周休假期的日夜溫差明顯，高溫上看31度，低溫則降到21度，越往南走氣溫越暖。下周日（11/13）晚間冷空氣南下，北東逐漸有雨，使得宜蘭、花蓮、台東山區水氣增加，而西半部地區天氣晴朗，這樣的天氣型態將維持到下周四（11/17）。

雖然下周日過後台灣即將變天，但氣象粉專《天氣風險 WeatherRisk》發文指出，這波東北季風挾帶的冷空氣並不強，北、東部主要受陰沉降雨影響，全日氣溫偏涼；桃園以南影響較小，普遍仍是晴到多雲，「白天仍有點暖、夜間略涼」。