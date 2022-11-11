今年專題作品為「戰疫」，透過巧克力、翻糖等元素，呈現出新型病毒像是一場沒有硝煙的戰爭席捲全球(于家麒攝)

以傳統旗袍為概念製作出的甜點令人驚艷，充分展現海青班烘焙科學生深厚技能實力(于家麒攝)

「抹茶提拉米蘇」甜而不膩，看了就讓人忍不住食指大動(于家麒攝)

成果展中各式各樣造型獨特、美味可口的甜點琳瑯滿目，讓到場嘉賓看了個個口水直流，展出成功(于家麒攝)

銘傳大學金門海青班第40期烘焙科於今日舉行「教學成果展」，會場中各式各樣造型獨特、美味可口的甜點琳瑯滿目，充分展現了烘焙科學生在金門分部學習兩年時光所培養出的深厚技能實力，也讓到場嘉賓看了個個口水直流、忍不住都食指大動。

銘傳大學金門分部表示，海青班烘焙科學生經由台灣各大飯店點心房主廚教導中、西式烘焙甜點，形式豐富多元。今年專題作品為「戰疫」，透過巧克力、翻糖等元素，呈現出新型病毒像是一場沒有硝煙的戰爭席捲全球，在疫情期間，因為行動被侷限、生活受到拘束的無奈，彷彿被灰色情緒籠罩，然而這只不過是人們自己的情緒投射，大自然受惠於人們行動的限制，獲得了難得的復甦契機。被疫情偷走的時光，會在花盛開時重新到來，希望疫情早日散去。

其他展出的個人作品包含：「抹茶提拉米蘇」、「荷花酥」、「柚香可麗露」、「海洋貝殼馬卡龍」、「星空巧克力」、「迷你蘑菇」、「秋桂」、「法式檸檬塔」、「手做珍珠奶茶慕斯」、「桂香雙色可頌」、「百香雙塔」、「特濃布朗尼塔」等，許多鄉親朋友到場品嘗甜點都讚不絕口，每個宛若藝術品的甜點不僅好看、更加好吃，成果展圓滿成功。