大陸湖南省張家界市，有名男子愛聽八卦，竟然發現自己就是八卦內容中的綠帽男主角；這名男子花了87萬將迎娶新娘，但沒有想到，新娘在婚前收到小王訊息，2人大聊之後開始調情，小王竟大言不慚表示「明天內射、聽天由命」、「看懷孕是誰的」，豈料，新娘竟答應邀約，並在趁新郎還沒到，在飯店內「互相交流」起來，最後對話內容遭小王拿去炫耀，才意外被愛聽八卦的新郎得知。

綜合陸媒報導，湖南省張家界市一名新郎要迎娶新娘，前後花了20萬元(約新台幣87萬元)，另外還買了些首飾，豈料，就在結婚的前2天，新娘收到小王的訊息，2人聊天竟然聊到開始調情，小王向待嫁新娘表示自己有個大膽的想法，竟提出「明天內射、聽天由命」、「看懷孕是誰的」，甚至還想要多找1個人打算「雙飛」，以及「我想等妳穿上婚紗再和妳『嘿咻』一次」等誇張露骨對話內容。

新娘在婚前收到小王訊息後，沒想到2人竟趁新郎還沒到之前，大膽的在飯店內「嘿咻」起來。（翻攝自抖音）

但是沒有想到，待嫁新娘竟然一口答應小王的邀約，並且在結婚前趁新郎還沒來，2人竟然直接在飯店裡「嘿咻」起來，後來新娘也假裝沒事和新郎完成婚禮；這件事情之後，小王在聊天群組分享與新娘的對話紀錄，但卻慘遭外流。

不久之後，喜歡聽八卦的新郎，在群組內聽的津津有味追起八卦，沒想到，後來才知道自己就是被戴綠帽的男主角，便找上小王要理論，卻反遭小王反嘲諷「你能拿我如何？」；不過新娘婚前偷吃小王的事情，也早被新娘與新郎的共同朋友發現，新娘先是坦誠有這件事，但希望對方不要將此事告訴新郎，因為肚子裡已經有了孩子。