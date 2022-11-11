蔡英文總統今出席「『刻在生命裡的逗點—財團法人台灣癌症基金會25週年特展』記者會」時指出，癌症不必然是人生的終點。面對癌症，要積極治療，這段經歷可能只是「刻在生命裡的逗點」。

蔡英文總統在台灣癌症基金會董事長王金平邀請下，出席這場活動，總統致詞時表示，現在有越來越多癌友願意出來分享自己抗癌的經驗。

她說，這些分享，也給予其他癌友更多勇氣來面對癌症的挑戰。稍早致詞的平路老師，在罹患癌症後積極治療，依然進行自己喜歡的活動，包括喝咖啡、去爬百岳、出國旅行。後來體悟，認為經歷癌症與治療，「就是春去秋來，葉子落下又重新長出來。」

總統說，這也表示，癌症不必然是人生的終點。如同今天台灣癌症基金會25週年特展，就是希望告訴大家，面對癌症，要積極治療，這段經歷可能只是「刻在生命裡的逗點」。

總統特別提到，今天還有另一位癌友－陳慧翎導演也在現場。她在33歲就獲得金鐘獎最佳導演獎，有許多知名作品大家可能都看過，例如《你的孩子不是你的孩子》這部電視劇。

總統說，陳慧翎在2013年發現確診癌症，歷經多次的復發及治療，但是依然奉行「認真治療、用力玩」的哲學，包括繼續出國旅行，也做陶、做麵包，把自己的生活經營得非常豐富。透過這些心路歷程的分享，相信能夠為許多還在面對癌症挑戰的癌友，帶來許多力量及鼓舞。

總統表示，癌症確實是社會很大的挑戰，已經連續40年居於十大死因的首位。去年癌症死亡人數超過5萬人，占總死亡人數28％。面對癌症帶來的挑戰，也一直是政府的重要任務之一。

總統指出，《癌症防治法》自從2003年開始實施，政府也從2005年起推動「國家癌症防治計畫」。2019年起，「國家癌症防治計畫」邁入第四期。政府持續透過跨部會及與民間團體協力合作的方式，強化癌症防治教育，持續推動癌症篩檢。

總統提到，希望持續透過精準醫療的應用，依據個體化差異給予更精準的診斷及治療。此外，將資通訊科技應用在智慧醫療、遠距醫療，可以讓醫療資源獲得更有效的使用及配置。

總統強調，政府將持續統整、有效使用各項資源，以縮小癌症防治資源不平等的狀況。針對癌症危險因子的戒治，政府提供免費戒菸、戒治檳榔的服務。針對特定資格的民眾，也提供大腸癌、口腔癌、乳癌及子宮頸癌等四項癌症免費篩檢。

總統說，從今年七月開始，我們也新增補助肺癌高風險族群的肺癌篩檢服務，並推動「癌症診療品質認證」，打破過去的醫療模式，整合相關科別，成立多專科醫師團隊定期開會，充分討論每位病人的狀況，希望能夠全面提升癌症的照護品質。目前，全國已經有62家醫院通過認證。