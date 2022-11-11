雙11購物節開跑，17直播跨界攜手「Logitech羅技」麥克風品牌展開「17創造聲活」特別活動，13日將邀請原子少年劉浩文和主播主Candy（糖糖兒）和粉絲在網路上見面；14日則由蕭志瑋（八弟）和主播主舒服哥哥攜手盤點記憶中的魔性網路神曲，享受線上互動的聲音樂趣。

蕭志瑋、劉浩文及5位17人氣主播應邀發揮創意，挑戰用麥克風拍攝短影片，八弟直誇YETI雪怪麥克風使用超方便，顛覆以往對麥克風的想像，「竟然簡單一條線就可以有專業的聲音表現，重點是外型好看，不管直播或拍片都大大加分」，愛打遊戲的劉浩文則說：「打起遊戲擁有超級無敵立體聲，隊友反應聲音很清晰！」

「17創造聲活」直播派對率先由劉浩文和Candy（糖糖兒）打頭陣，在節目《心情Blue？音樂樹洞聽你說》中選唱合適歌曲，希望透過聊天及音樂的線上互動，療癒粉絲；劉浩文坦言自我要求高、做事追求完美，曾因工作、家人帶來的壓力陷入情緒低潮，但會想辦法找喜歡的事情轉移注意力，轉換心情並勇於面對問題。