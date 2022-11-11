美國國務院與歐盟委員會和歐洲政府官員分享了一份研究報告，提醒歐洲國家一旦台海發生衝突，將引發巨大的全球經濟衝擊。這項委託榮鼎集團(Rhodium Group)撰寫的研究報告估計，如果中國大陸封鎖台灣，一年下來將造成高達2.5兆美元的損失。英媒指出，美國向歐洲提出這項報告，是打算為印太地區可能發生的戰事擬定應急計劃。

英國《金融時報》報導，美國與其盟友們已開始考慮，如果中國對台灣採取軍事行動，該如何對中國實施制裁。美國也對歐洲聯盟執行委員會和歐洲政府官員發出嚴厲警告，台灣衝突將對他們產生重大影響。

2名官員表示，美國和歐盟已經開始討論如何為台灣可能發生的衝突做準備。今年稍早已傳出消息，美國與英國已召開首次的台海衝突應急計劃會商。2位知悉美歐討論的人士表示，有部份與會的官員認為，制訂應急計劃的過程應該公開，因為可成為嚇阻中國戰略的一部份。

美國和歐洲官員認為，台海衝突將對全球經濟造成巨大損失，必須爭取國際支援以遏制中國。美國還以俄羅斯入侵烏克蘭為例，特別強調需要考慮突發事件造成的後果。

這項研究報告指出，如果發生衝突，台灣將遭受「最嚴重打擊」，但對中國經濟打擊也相當巨大，衝突的後果將影響全球經濟。例如，東南亞將遭受嚴重的經濟損失，長期以來該地區國家都不想在台海衝突問題選邊站，並聲稱中國與台灣的衝突與他們無關。

報導說，研究報告還預測，在受衝的擊產業中，以汽車、伺服器和個人電腦以及手機影響最大，半導體供應鏈將遭受最嚴重破壞。這也顯示過去幾年來，美國對依賴台灣晶片的憂慮日益增加。

這份報告警告，一旦北京越線與台灣發生衝突，中國企業貿易融資就會枯竭，對全球貿易造成嚴重衝擊。此外，中國作為發展中國家經濟夥伴有其重要性，這樣的衝擊可能會造成十幾個新興市場陷入經濟危機。