蔡英文總統今晚出席「台北市醫事檢驗師公會防疫陣線感恩有您會員聯誼餐會」與民進黨台北市長候選人陳時中同台，還特別拉抬陳時中；她致詞時表示，稍早的影片有一句話說到她心裡，「我們要在最快的時間把檢測結果寫出來，因為早一分鐘完成，被檢測的人就早一分鐘安心」，她就是那個安心的人。

總統致詞指出，這幾年來，衛福部持續精進醫事檢驗的環境，依據醫療服務量，提高醫療院所的醫檢人力，並且將「實驗室開發檢測」納入管理，明訂實驗室必須聘任專業醫檢人員。未來，政府會和大家一起努力，一起促進檢驗醫學的發展；也一起為國人的健康幸福，更盡一份心力。

總統說，醫檢師對她來說，就是包在白色防護衣裡，每天在實驗室或工作室裡投入工作的一群人。她要來向大家說一聲謝謝，「大家辛苦了」。這段時間大家不眠不休投入檢測工作，對防疫團隊和醫療體系而言很重要，他們可以更精準有效率做出決策。

她說，今天餐會主題是「感恩有您」，大家都是防疫國家隊的重要成員，她請大家給自己一個熱烈的掌聲。

總統說，上個月台灣重新開放國門；這陣子，指揮中心也陸續宣布鬆綁措施，民眾期待已久的國外旅行、正常生活，都往前再邁進了一大步。能走到這個階段，實在很不容易，今天前指揮官－陳時中也在現場，「也請大家一起給他鼓勵」。

總統指出，過去兩年多來，陳前指揮官坐鎮指揮中心最前線，領導整個防疫團隊的運作，和部會、地方溝通協調，讓團隊的每一位同仁可以各司其職。「也因為他的領導，把大家團結起來，為共同使命和價值觀一起努力，讓台灣度過一次又一次的嚴苛考驗」。

總統說，「我們一起守護台灣、一起創造的成績，不應該被抹滅」，她相信，參與防疫工作的醫檢師同仁都能感同身受。

總統提到，這幾年來，衛福部持續精進醫事檢驗的環境，依據醫療服務量，提高醫療院所的醫檢人力，並且將「實驗室開發檢測」納入管理，明訂實驗室必須聘任專業醫檢人員。未來，政府會和大家一起努力，一起促進檢驗醫學的發展；也一起為國人的健康幸福，更盡一份心力。