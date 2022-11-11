日前於BUBERRY台北101店星光派對上，除小S、具俊燁於時尚場合上首度合體，引起許多話題，小S不改活潑個性透露一早遇到具俊曄便熱情打招呼，更給予他當日穿搭滿分的評價，「他今天穿搭真的很顯年輕、很帥、很瘦。」而姐夫也給予他今天穿搭「Queen of Burberry」的高度評價，小S也透露相較於自家女兒的評價姐夫的評價更重要，「畢竟女兒還小，我不是很care。」而且具俊曄的潮流時尚也備受大家關注，因此得到他的讚賞更讓她開心。

具俊曄出席Burberry回應另一「國民姐夫」稱讚，身穿標語印花棉質寬版 T 恤 2萬9900元、挖空設計羊毛寬版套頭衫5萬5000元、 修身剪裁花押字圖案彈性棉質工作褲1萬8200元、黑色鏤空雕花細節設計皮革運動鞋3萬6900元。 （吳松翰攝）

與小S同樣對「姐夫」時尚感高度評價的還有另一個「國民姐夫」AKIRA，日前他於時尚活動上誇讚具俊曄每次出場造型都很帥，對此具俊曄則表示「很謝謝他，他也很帥。」此次他出席派對也同時為派對上打碟，一連表演《Bing Bing BIng》、小S推出的歌曲《九九乘法表》等歌曲，讓整場活動嗨到最高點。

陳昊森出席Burberry活動。（吳松翰攝）

頑童MJ116合體，三人默契宣傳瘦子演唱會。（吳松翰攝）

此次一同參與品牌派對的還有隋棠、謝欣穎、吳卓源、陳昊森、孫盛希、林映唯、周予天、J.Sheon、頑童MJ116等人出席，其中久違的合體於螢光幕前的瘦子、小春、大淵，前面兩位以品牌經典格紋單品亮相，大淵則以羽絨外套搭配白T的造型亮相，讓許多媒體直呼很可愛，不過大淵卻首先先自嘲自己「我今天其實是穿Oversize的外套，但看起來還是很貼身。」久違合體，三人也不忘展現好交情，小春與大淵先透露想看到下次頑童合體，記得要買瘦子「地囚人」演唱會，至於之前傳出即將有新專輯曝光，大淵則透露「新作品正在路上，是單曲還是專輯我只能說做完才能告訴你。」

Burberry台北101旗艦店新開幕，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作設計，以品牌經典格紋結合天空之鏡、金屬網格等打造。（Burbarry提供）

此次Burberry於台北101推出的新店裝，佔地約283坪，與著名建築師 Vincenzo De Cotiis 合作設計，以品牌經典格紋結合天空之鏡、金屬網格等打造，首先映入眼簾的是品牌與Minecraft 的最新聯名特選系列，隨著更加深入男裝、女裝、絲巾、童裝、Ready to wear等區域，配件區域也相較於過往更加遼闊，將主打的新款 Frances 包、 經典Lola 包放置於最顯眼的位置。