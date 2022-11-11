無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦提出教育政策，他表示，設立森林小學，開發偏鄉特色教育，讓孩子跟著大自然一起成長，可以盡情奔跑，透過接觸森林、接觸昆蟲、接觸林間萬物的方式，建立互相尊重的生命教育價值觀。

鍾東錦11日在臉書粉專貼文表示，選舉剩下14天，他想把版面留給孩子，讓教育成為我們選戰的重要環節。設立國立明星大學附屬高中，讓我們的孩子在苗栗就能接受良好教育。打造一級學府，吸引外地優秀學子，認識苗栗、甚至生根苗栗，留在苗栗，為苗栗帶來年輕活力。

鍾東錦指出，設立森林小學，開發偏鄉特色教育，讓學校與孩子跟著大自然一起成長。不一定是每個家長都以升學為優先考量，培養良好品德，也是部分家長心裡的首選，但這樣的教育環境，在充滿競爭的高壓教育體制中，如何取得？

鍾東錦表示，偏鄉森林小學是一個完整的品德教育概念，在森林中孩子們可以盡情奔跑，與天地共存、共學，透過接觸森林、接觸昆蟲、接觸林間萬物的方式，建立互相尊重的生命教育價值觀，以健康與人格培養為學習重點，提供家長們一個全新的教育選項。

鍾東錦接著指出，師資的二次學習與成長，讓森林小學的模式提供流浪教師不同的全新選擇；配合補貼專車接送的政策，讓家長們省去往返耗時的就學困難度。他認為，要讓孩子們快樂的學習成長，還是留在都市建立未來競爭力，讓我們把選擇的權利，還給家長與孩子，自己決定。