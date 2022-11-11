吳申梅今晚突傳結婚喜訊。（翻攝吳申梅臉書）

吳申梅去推出新專輯《天燈》時，自曝感情世界已空窗9年，雖然追求者眾，卻始終沒有進一步交往，不過今光棍節突傳結婚喜訊，她在臉書發文分享：「跟大家分享一個好消息，我結婚了。」圈內眾好友蕭煌奇、李子森等人紛紛留言恭祝賀。

吳申梅去年發片時曾表示配偶欄還是空白，雖不乏追求者，但是自己訂下的標準很高，目前還是先做好音樂為前提，對於擇偶條件，吳申梅當時表示：「要像曾莞婷那樣香香，希望男生也要香香的。」39歲的她認為自己年紀不小也希望未來有小孩，因此前年接受凍卵手術，成功取出18顆卵子，整個療程花費約莫50萬。

吳申梅的經紀人稍早表示，她和圈外人老公Eric認識好幾年，男方是科技旅遊業高層，負責中港台業務，2人因共同友人認識，男方大她3歲，他對吳申梅一見鍾情、多年來持續熱烈追求卻遲遲沒有進展，直到近1年互動熱絡，吳申梅逐漸萌生愛意，決定攜手邁向人生新階段；小兩口選在今天11月11日下午3點登記結婚，婚禮日期未定還在討論中，但小兩口個性低調、不想太舖張，目前暫且規劃不會舉辦喜宴，且她目前沒有懷孕。