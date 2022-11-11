大陸廣東省日前發生一起有趣的事件，有女子大半夜有如鬼哭神號般不斷喊著「啊，不要，不要，不要」，其淒厲聲響遍整條巷弄；後來，有名睡覺中男子被尖叫聲音吵醒，因擔心怕有人遭遇不測，趕緊起身查看監視器畫面，沒想到，一看完整個人超傻眼。

綜合陸媒報導，廣東省有男子半夜遭到尖叫聲吵醒，他起身仔細一聽發現有女子邊跑邊間叫哀號「不要、不要」，還以為發生什麼事，怕有人遭遇不測，便趕緊查看監視器，豈料，竟然是1名女子在追著自己的愛犬，從巷子追到馬路口，過程中該女子邊跑邊哀號，傳遍整個巷弄，都是女子的慘叫聲。

原本在睡覺男子查看監視器畫面後，才發現原來女子追著愛犬大喊「不要不要」。（翻攝自微博）

從影片中可見，該女子一直喊著「啊，不要，不要，不要」、「不要，不要，不要，回家」，而前方有隻黃金獵犬，跑到機車後面躲著，又突然暴衝跑掉，女子趕緊跟著上去，也不斷邊跑邊哀號追著愛犬，慘叫聲迴盪整個巷弄內。

女子追著愛犬離開後，畫面隨後出現了1名上半身打赤裸的大叔，網友也開玩笑表示「大叔出現的時間不太適合」、「大叔差點晚節不保」、「所以有時候眼睛看到的，都不一定是真的」。