隨著時代的變遷，現代人愈來愈晚步入婚姻，就有一名網友詢問，自己年過35歲後，以前的同學朋友都已鮮少聯絡，不知道該不該要辦大型婚禮？就有不少人建議，好好考量婚宴成本，如果真的要辦，不如辦家宴就好。

一名網友在PTT八卦板發文表示，自己現在35歲，以前同學朋友都漸漸沒聯絡，有些人成家後的交友圈也完全不同，雖然以前有參加對方婚禮，但沒經常聯絡也不好意思炸對方，加上如果對方帶著一家大小來參加，辦婚禮可能還會虧錢，讓他心存疑問「過了35歲結婚，就不辦大型婚禮了？家宴就可以了嗎？」

貼文引起網友討論，越來越多人認為辦婚禮非必要，「年紀大才知道婚宴沒意義」、「發現機X人太多，沒幾個朋友乾脆不辦」、「我認識就一堆沒辦的，已經要送他尿布了」、「身邊親友現在至少五六對只登記不宴客」、「還是有會辦很豪華的，但大多不收禮」。

也有網友建議婚禮簡單一點，「本來就家宴就好了，傻了才去請一堆不相干的543來，吃完誰鳥你」、「像我討厭放假時間還看到公司的人，所以只辦家宴」、「大型婚禮要幹嘛？錢留下來去高級蜜月」、「辦的愈風光遲早還是離，不如把錢省下來」。

還有人提醒原PO不要想能賺到禮金，「我都一家四人去吃，包3600給你參考」、「太晚結，朋友攜家帶眷」、「這個年紀結婚，會有很多帶全家來吃包$2000的」、「沒錢就不要辦婚禮，東勒索西借錢，還要計算能不能回本，低能到不行」。