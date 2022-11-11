如今烏軍已順利攻破刻松市，幾乎完全拿回該區，迎來另一場勝利，不過官員憂心，敵軍遺留的地雷恐讓該地淪為死亡之城。社群平台上多張照片顯示，烏克蘭國旗在刻松政府大樓升起，居民走出戶外齊聲歡呼，顯然俄軍已從戰略城市撤離。
綜合BBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，俄國防部稍早證實，當地時間11日清晨，所有士兵已越過第聶伯河（Dnipro River）西岸，在東岸完成重新部署，沒有遺留任何一件軍備。克宮重申，從刻松撤軍是國防部的決定，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認，「撤軍行動對俄羅斯來說，甚至對總統普丁是一種羞辱」，並迴避所有有關烏南局勢的問題。
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於推特發布一段影片，可以看到位於刻松小鎮比洛澤爾卡（Bilozerka），一處寫著「俄羅斯永遠在這裡」的海報看板正被拆除，他表揚「我們贏得另一場勝利，證明無論俄羅斯說甚麼、做甚麼，烏克蘭都會贏」。
社群平台還流出許多，當地居民手拿烏克蘭國旗湧上街頭的畫面，他們歡聲鼓舞，拿起手機紀錄欣慰時刻，還有人情緒激動，擁抱前來的士兵，當場流下男兒淚。
此前，CNN報導引述當地居民的話，稱刻松主要橋樑驚傳爆炸聲，疑似遭落跑俄軍炸毀，隨後俄羅斯戰地記者PO出一段畫面，說道「河的另一邊沒有我們的軍隊，看起來敵軍沒有跟過來…」不過基輔官員警告，俄軍撤離可能讓刻松變成「死亡之城」，敵軍可能佈下地雷以歡迎烏軍返回該地，呼籲民眾盡量待在家中。
文章來源：Russia-Ukraine war live: Ukrainian troops appear to reach centre of Kherson city as Russian forces retreat
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