烏克蘭士兵全面攻入刻松市，圖為一名士兵手拿國旗喜迎光復。 (圖/路透社)

如今烏軍已順利攻破刻松市，幾乎完全拿回該區，迎來另一場勝利，不過官員憂心，敵軍遺留的地雷恐讓該地淪為死亡之城。社群平台上多張照片顯示，烏克蘭國旗在刻松政府大樓升起，居民走出戶外齊聲歡呼，顯然俄軍已從戰略城市撤離。

綜合BBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，俄國防部稍早證實，當地時間11日清晨，所有士兵已越過第聶伯河（Dnipro River）西岸，在東岸完成重新部署，沒有遺留任何一件軍備。克宮重申，從刻松撤軍是國防部的決定，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）否認，「撤軍行動對俄羅斯來說，甚至對總統普丁是一種羞辱」，並迴避所有有關烏南局勢的問題。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於推特發布一段影片，可以看到位於刻松小鎮比洛澤爾卡（Bilozerka），一處寫著「俄羅斯永遠在這裡」的海報看板正被拆除，他表揚「我們贏得另一場勝利，證明無論俄羅斯說甚麼、做甚麼，烏克蘭都會贏」。

“Russia is forever here”, said a poster in Bilozerka near Kherson. Well, not really!



To everyone in the world, including ASEAN where I currently am: Ukraine is gaining another important victory right now and proves that whatever Russia says or does, Ukraine will win. pic.twitter.com/8bc4JGNajX — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2022

社群平台還流出許多，當地居民手拿烏克蘭國旗湧上街頭的畫面，他們歡聲鼓舞，拿起手機紀錄欣慰時刻，還有人情緒激動，擁抱前來的士兵，當場流下男兒淚。

The liberation of Kherson.



People are celebrating with Ukrainian flags in the centre of Kherson.



No matter what they do from here on out, russia has definitively lost this war. pic.twitter.com/xpnKxTt5mW — Christian Borys (@ItsBorys) November 11, 2022

此前，CNN報導引述當地居民的話，稱刻松主要橋樑驚傳爆炸聲，疑似遭落跑俄軍炸毀，隨後俄羅斯戰地記者PO出一段畫面，說道「河的另一邊沒有我們的軍隊，看起來敵軍沒有跟過來…」不過基輔官員警告，俄軍撤離可能讓刻松變成「死亡之城」，敵軍可能佈下地雷以歡迎烏軍返回該地，呼籲民眾盡量待在家中。