隨著年齡增長，不少男人都有攝護腺方面的問題，而攝護腺癌更被列為全台十大男性癌症之一，藝人小鐘日前在節目談到相關話題時，好奇正確的「清槍次數」是多少，泌尿科醫師邱鴻傑就分享「9的法則」，以50歲的小鐘為例，建議次數是「4周5次」。

50歲藝人小鐘在節目《醫師好辣》表示，爸爸有攝護腺方面的問題，因此他主動去驗攝護腺特定抗原（PSA）以及肛門指診，所幸沒有大礙，不過年紀日漸增長，他也特別在乎這方面的保養，甚至曾有醫師建議他趕快交女朋友，直說：「如果你沒有定期開機，那個地方可能會有問題」。不僅如此，主持人徐乃麟也透露，自己周遭已有3名好友罹患攝護腺癌，「比例真的蠻高的」。

而談及男性多久清槍一次比較適宜？泌尿科醫師邱鴻傑分享「9的法則」，將年齡的十分位數乘以9，即可得到建議數值，以今年50歲的小鐘為例，5乘9得到45，也就是建議「4周5次」；若30歲則是，3乘9得27，建議「2周7次」。不過邱鴻傑也強調，這只是平均值的概念，身體狀況較佳的人，表現也可能超過平均值。

邱鴻傑表示，坊間流傳「忍精不射能增強性功能」，完全是錯誤觀念，長期下來可能提高攝護腺發炎的風險。他指出，大約10幾年前，台灣男性攝護腺癌每年約有3000多例，但時至今日每年新增6000至7000例，是男性第五大癌症，且許多人到了癌症第四期，發生「癌症骨轉移」時，才查出罹患攝護腺癌，邱鴻傑呼籲，50歲以上男性最好每年都要做一次攝護腺檢查。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩曾在臉書發文表示，攝護腺肥大會為男性帶來6種困擾，包括：尿不乾淨、尿斷斷續續、夜尿頻尿、憋不住尿、小便無力等症狀。一般而言，50歲以上的男性有一半會攝護腺肥大，60歲則增為60%，年齡與發生率依此類推，因此80歲以上男性有超過80%者有此困擾。