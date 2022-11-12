德國憂心經濟受台海衝突牽累，正著手修正對外投資政策，未來官方擔保金額將設上限，控管投資中國的風險。

投資擔保是德國鼓勵貿易的工具，由政府分攤企業投資海外可能遇到的軍事衝突和充公等政治風險；德國向來鼓勵企業投資中國，官方提供的擔保額度多達1/3是在中國的投資。

不過，選後新政府去年底上台後，對中國立場轉為強硬，今年5月才以新疆人權狀況惡化為由，駁回福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）投資中國的擔保申請。

德國「商報」（Handelsblatt）今天報導，經濟部官員證實政府內部已達成共識，鑑於「有擔保的投資計畫過於集中」，為「避免未來的集中性風險」，企業投資一個國家的擔保額度將限制在30億歐元（約新台幣1000億元）以下，每3年接受審查一次，企業繳的保險費也將調高。

近來中國對台灣的軍事威脅升級，德國官員憂心如果台海爆發衝突，西方國家聯手對中國實施制裁，德國將不免受到牽累，有必要控管投資中國的風險。

德國著手調整對中投資政策，其實也反映德國對中國的疑慮漸增，內閣日前才以國家安全為由，禁止Elmos和ERS Electronic兩家半導體廠商賣給中資企業。

政府並積極鼓勵企業從中國轉移到亞洲其它市場，總理蕭茲（Olaf Scholz）上週出訪北京後，這個週末將接連訪問越南和新加坡，經濟部長哈柏克（Robert Habeck）也將出席德國業界在新加坡主辦的會議。

中國已連續6年位居德國最重要的貿易伙伴，兩國經貿關係密切，德國尤其是汽車工業和化工業對中國市場相當依賴。

據「德國經濟研究所」（IW）統計，今年上半年德國企業對中國的投資額達100億歐元（約新台幣3200億元），打破往年紀錄，化工業龍頭巴斯夫（BASF）決定未來數年將在中國投資100億歐元。（編輯：黃自強）1111111