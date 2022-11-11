女神許維恩與王家梁今（11日）補辦婚禮，小倆口更特地選在11點11分舉行，除了是許維恩生日外，也是千年一遇的11個11，具有不同的意義；許維恩的2位姊姊也盛裝出席，身穿透視禮服性感程度破表，但也有人認為姊姊們搶風采，許菲菲親曝真相，「維恩的要求」。

許維恩與王家梁選在1111補辦婚宴，伴郎團找來是元介、周予天、廖允杰、曹佑寧、廖家陞、Eddie、朱建綱、薛維昕，伴娘團則是房思瑜、席惟倫、晏柔中、吳心緹、康茵茵、Bella、寶貝小姐和沫沫小姐擔任，婚禮現場勘比頒獎典禮，星光熠熠。

而許維恩的2位親姊姊也是出了名的大美人，許菲菲稍早也在IG上傳與姊姊許路兒參加婚禮的合照，她們都穿著透視款白紗，超高顏值加上若隱若現的好身材，相當搶眼；許菲菲透露，她與姊姊是因為妹妹維恩的要求，「穿上了很美、很有重量的禮服」，最後也祝妹妹和妹夫幸福美滿。

許菲菲與許路兒的美貌又讓網友戀愛了，紛紛誇讚，「超美，仙女下凡」、「基因太強大，3姊妹都美得太誇張」、「今天是仙女大集合呢」、「姊妹都超正，恭喜家有喜事」、「太扯，漂亮成這樣」。