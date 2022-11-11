蔡其昌表示，盼讓整座城市充滿文藝氣息，讓更多孩子有接觸藝文活動的機會。（潘虹恩攝）

民進黨台中市長候選人蔡其昌11日晚間接連前往太平、龍井與立法委員何欣純、市議員張玉嬿、蔡耀頡、張家銨共同舉辦幸福親子藝文季，分別邀請紙風車劇團、九天民俗技藝團表演，吸引逾千位民眾同樂，盼讓整座城市充滿文藝氣息，讓更多孩子有接觸藝文活動的機會。

蔡其昌表示，他與何欣純每年都會舉辦大小藝文活動，從8年前就開始舉辦幸福親子藝文季，希望讓台中孩子更快樂、幸福，他也是3個孩子的爸爸，不管是在哪個位子上，都希望為孩子們做更多事。

蔡其昌說，過去他擔任立委推動海線所有老舊校舍翻新、整建，也與黨內立委共同向中央爭取50億跑道專案，協助全台中市所有校園的操場跑道換新、育兒津貼再加碼，預算從150億大幅提升至800億以及要求公共場所設置親子洗手台、台鐵親子車廂等，就是希望減輕父母的負擔，讓大家敢生樂養，讓台中的孩子有更歡樂的童年回憶。

蔡其昌強調，未來若擔任市長，將要利用市府資源加倍照顧台中市孩子，包含推動國中小營養午餐免費，營養更加倍、整建台中市的公園遊戲場，打造更好玩的FUN樂園、公托倍增再倍增、社會住宅增建8000戶等，讓台中成為對孩子、對年輕人、對爸爸媽媽都友善的城市。

何欣純也表示，趁疫情稍緩，特別邀紙風車劇團來到太平演出，不少家長都跟她表示相當期待，她也很開心看到數千位民眾熱情參與，大人小孩開心互動與歡笑就是她每次舉辦親子活動的初衷；她會持續爭取資源推動親子藝文活動，讓孩子能享受更多藝文活動的樂趣，透過實際參與激發創造力，讓孩子的學習更快樂、多元。