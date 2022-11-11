牛津經濟研究院11日指出，北亞地區10月份貿易數據透露出警告信號，出口下滑趨勢已發展至不可逆，來自電子產品出口，尤其是半導體的疲弱，牽動經濟放緩。隨著全球晶片市場已經轉向，並且很可能在明年繼續走弱，大多數電子商品也顯示出疲軟跡象。

這是牛津研究團隊今年第三季以來發布相似的示警報告之一。值得關注的是，隨著時間的演進，報告口吻愈來愈沉重，警告意味愈來愈強。而台灣的地理位置歸屬於該院的北亞地區。

「警報聲大響」，牛津研究團隊形容，近日公布的10月貿易數據，表明北亞區貿易的下滑步伐正在加快。按美元計算，中國大陸出口年減0.4％；為連續第四個月出現月減。若改以美元計算，強勢美元讓韓、台的貿易數據更難看：韓國出口年減5.7％，月減10.2％；台灣出口出現小幅反彈，年增長雖然剛剛回到正值區域，但過去的幾個月來已經大幅下降，10月份的出口值比7月份低了12％。

牛津經濟研究院分析，韓國和新加坡的晶片出口幾乎回到了2019年的水平，預計商品出口在未來幾個月、甚至幾個季度將繼續走軟，要到2023年2月才會觸底。

牛津經濟研究院評估，2023年北亞區實際出口量將出現負成長3.5％左右，是為疫情以來最壞的情況。