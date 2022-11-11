民進黨總統初選結束後，「金孫功德院」就改名「Mr.柯學先生」，攻擊目標也從賴清德轉為柯文哲。(圖／黃揚明臉書)

深綠粉專「無良公關」因引用造假文件抹黑藍營，反成眾矢之的，在北市議員徐巧芯喊告後，不到1小時立刻道歉，堪稱史上最速翻車，其背後側翼群組對話也不斷流出，群組頭號管理員「Mr.柯學先生」更是大有來頭，過往曾猛轟賴清德，逼得賴在鏡頭前喊話要求蔡英文網軍收手。

多達700人的側翼群組中，原先有8位管理員，個個都是擁有數萬粉絲的深綠KOL，除了牙醫史書華和杜承哲醫師外，甚至還包括了這次的民進黨議員候選人、昔日PTT鄉民女神黃瓊慧與前三立主播陳乃瑜，但後2者似乎已先行退群。

綠翻車群組「瑟瑟柯學也峰狂」當時遭徐巧芯起底有8位管理員，不乏粉絲破萬的深綠KOL與本屆議員民進黨議員參選人。(圖／PTT、徐巧芯提供)

今年年中因疫情升溫，快篩實名制造成各地藥局大排長龍，引起民怨，「Mr.柯學先生」不滿政府遭攻擊，製作梗圖嘲諷排隊民眾「台灣鯛」，引起反彈，媒體人黃揚明也起底該匿名側翼粉專，前身就是「金孫功德院」，在2019年民進黨總統初選期間猛攻、抹紅賴清德，逼得賴清德不得不在鏡頭前喊話「請蔡英文總統，要求底下的網軍，停止對我的人身攻擊」。而初選結束後，金孫功德院就華麗轉身，改名為Mr.柯學先生，鎖定柯文哲與民眾黨繼續攻擊。

此外，徐巧芯過往也曾起底，「Mr.柯學先生」在8月中，因不滿高嘉瑜反對數位中介法，在群組下令出征「都給我去留言幹爆」，短短10分鐘就動員近千人狂灌高臉書，此外同樣反對數位中介法的鄭寶清與王婉諭也都成為攻擊對象。