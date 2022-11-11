《如果驢知道》導演傑西史考利莫斯基。（甲上提供）

84歲波蘭名導傑西史考利莫斯基（Jerzy Skolimowski）睽違7年的最新力作《如果驢知道》（EO），電影跟著主人翁一頭「驢子」的視角，在旅途中經歷人情冷暖，經歷快樂或荒謬的狀況，通過牠的眼睛探索現代歐洲的社會面貌，就連法國影后伊莎貝雨蓓也參與演出，透過獨特的影像鏡頭，一場人情百態的奇幻流浪記就此展開。

傑西史考利莫斯基在歐洲影壇舉足輕重，是戰後歐洲電影界最備受尊崇的導演之一，更在2016年榮獲威尼斯影展的金獅終身成就獎。執導過經典電影《浴室春情》、《英倫月光》的他，這次執導新作《如果驢知道》堪稱是生涯作品中最自由奔於又極具視覺創意的電影。入圍坎城影展主競賽片，並榮獲了本屆坎城影展評審團獎、電影原聲帶獎的殊榮，在今年金馬影展唯一放映場一開賣就火速完售，受影迷期待程度可見一斑。

提及創作開端，傑西史考利莫斯基表示深受法國導演羅伯布列松的啟發，「我在幾十年前接受法國《電影筆記》訪問，當時提到唯一讓我感動到掉眼淚的電影就是羅伯布烈松執導的《驢子巴特薩》，從此我沒在戲院裡掉過一滴淚。」因此想以這股感激之情向前輩導演致敬，在作品裡將動物化為角色，於是創造出這則現代寓言，透過沉浸式的觀影體驗，以驢子的主觀角度，會帶領觀眾直接進入這個四腳主人翁的心理和情感思緒中，並透視當代波蘭社會面貌。傑西史柯林摩斯認為該片是部關於「純真」的電影，「在我們這個無情又憤世嫉俗的世界，純真會被當作天真，或是當作軟弱的徵象，但我仍努力培養我身上僅存的純真。」

《如果驢知道》故事講述伊歐（EO）最初是一隻待在巡迴表演的馬戲團的灰色驢子，擁有一雙憂鬱的眼睛及富有好奇心的精神，後來他被迫離開，跋涉在波蘭和義大利交界的鄉間時又逃走，而在旅程中，既遭受到荒謬的狀況，也遭遇到溫暖的情況，牠同時受到各種人物的幫助和阻礙，包括年輕的義大利牧師（洛倫佐朱佐羅 飾）、女伯爵（伊莎貝雨蓓 飾）及喧鬧的波蘭足球隊，在牠漫漫的回家路途中，也嚮往著自由的到來。將於12月2日在台上映。