台北市長選舉將於11月26日投票，根據《台灣民意基金會》最新民調，國民黨蔣萬安以29.8%支持度領先無黨籍黃珊珊26.6％、民進黨陳時中21.8%；另外，《震傳媒》最新民調，蔣萬安以34.7%領先陳時中26.2%、黃珊珊21.7%。前民進黨立委郭正亮預測表示，年輕人還是會投票，因此，到最後黃珊珊可能會跟陳時中比較接近。

郭正亮11日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，黃珊珊30歲以下支持度是最高的，大概超過40％。可是黃珊珊有個大問題，這些年輕人會投票嗎？30歲以下年輕人的投票率是最低的，60歲以上是最高的，而60歲以上的支持度，蔣萬安也很高。而且台灣越來越高齡化，60歲以上的占比越來越高。這是對黃珊珊比較不利的部分。

郭正亮接著表示，《台灣民意基金會》的手機民調占3成，所以黃珊珊的民調就變成26％；《震傳媒》只有做市話，黃珊珊就會掉下來。到最後黃珊珊可能會跟陳時中比較接近，因為年輕人還是會投票，只是比例比較低。

針對陳時中棄保問題。郭正亮認為，這有兩難，因為讓黃珊珊當選，等於幫了台北市長柯文哲2024年選上總統，柯文哲也會搶到一些年輕票。如果讓陳時中掉到第三，就表示防疫失敗，火會燒到2024；前副總統陳建仁、副總統賴清德則是打高端疫苗，這都逃不掉。