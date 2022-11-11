香港政府11日公布，香港第三季GDP年減4.5％，經季節性調整後按季比較，實質GDP下跌2.6％。2022年前三季合計，香港實質GDP年減3.3％。預計全年經濟衰退3.2％。

香港政府表示，香港經濟在第三季衰退幅度擴大，主要因外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊。考慮到前三季成績以及短期前景，今年全年實質GDP增長預測由8月覆檢時公布的下跌0.5％至增長0.5％，向下修訂至下跌3.2％。

在通膨方面，香港政府表示，進口價格將繼續明顯上升，但本地成本壓力大致輕微，在短期內應有助通膨總體而言保持溫和。

展望未來，香港政府表示，外圍環境明顯惡化將繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體高通膨以及貨幣政策繼續收緊，將進一步壓抑全球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將增添下行風險。不過，放寬對訪港旅客的檢測及檢疫安排應對服務輸出帶來一些支持。