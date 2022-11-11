有「最美小龍女」稱號的李若彤，56歲依舊保養得宜，不僅是外貌連身材也維持的相當好，愛健身的她，練出一身結實肌肉，但也因為太瘦了，常被網友勸不要再瘦下去了，近日，有網友曬出在超市巧遇她的照片，引起熱議。

有網友曬出在超市巧遇李若彤的照片，穿著一身灰色運動套的她，長髮披肩，雖然沒有多做打扮，但仍可以看到她狀態仍非常好，髮量豐盈、氣色紅潤，不過她的大腿快跟路人的小腿一樣細，讓網友都驚呼「這腿是不是有點太細了」。

李若彤生圖依舊狀態超好。(圖／取自網易娛樂)

其實，李若彤雖然練出結實身材，二頭肌、背肌和川字腹肌都相當驚人，但也因為太瘦了，都變成皮包骨，宛如火柴人一般，讓不少網友都認為她別再瘦下去了，但也有人幫緩頰，她健身不是為了瘦身而是為了身體健康。

而她今年8月迎來56歲，談到常被問「感受如何？會怕變老嗎？」她坦言不怕，表示她只怕活著沒動力，而年齡數字雖然一直在增加，但她對美「力」的追求也在繼續，之前她時隔27年再度穿回小龍女的戲服，幾乎完全沒有變化的外貌，依舊仙氣十足，令人驚嘆不已。