民進黨新北市長候選人林佳龍今(11)日晚間前往泰山區，參加泰山競選總部成立音樂晚會，包括民進黨前主席卓榮泰、前立委呂孫綾、李顯榮、議員賴秋媚、議員候選人李宇翔都出席相挺；林佳龍除了再次重申自己的社福政見外，更強調侯友宜陣營現在很緊張，「連選前之夜場地都不給借」。

林佳龍表示，他這次提出100項政見，包括新北要有一條「龍骨」、縱貫線的溪北捷運，提升運量讓新北市轉骨，五股、泰山、林口、新莊未來人口會增加很多，溪北捷運可服務周遭地區近200萬人、連接6條捷運。

他更批近年新北人口減少，工廠拆除後沒有輔導建立新的工業區，當選之後要讓被拆除的工廠重新登記、找到新的工業用地，「有產業才有就業」。

林佳龍也細數提出的政見，包括都更政策「4年4萬戶、一坪換一坪」、人均社會福利提高、社會住宅2萬戶、65歲以上長者裝假牙等，除此之外也提到近日與台北、基隆、桃園等市長候選人所共同提出的「1200 元首都通月票」，高喊未來要做首都圈聯合治理，讓新北、台北做雙子星城市。

林佳龍直言自己和侯友宜最大的不同是「自己會做4年市長、而侯友宜則做半年市長」，現在進入最後衝刺階段，距離投票日只剩下15天，呼籲衝高新北投票率，更稱侯友宜陣營現在很緊張，「連選前之夜場地都不給借」。