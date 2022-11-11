台南北門區南鯤鯓代天府平安鹽祭已邁入第19年，副總統賴清德11日南下主持開幕儀式，適逢南鯤鯓建廟360週年，平安鹽祭擴大舉辦3天，並特別設計6款平安鹽袋共6.2萬個發送給遊客，擲茭總冠軍獎金高達36萬元。

鯤鯓王平安鹽祭是台南濱海年度最重要的活動，由雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦，活動邀請副總統賴清德、交通部長王國材、市長黃偉哲 副市長趙卿惠及立委陳亭妃、賴惠員、翁重鈞也到場共襄盛舉。

副總統賴清德與台南市長黃偉哲在也藉著出席頒發「宮廟博物館」認證予南鯤鯓代天府，期待透過授證賦予廟宇榮譽，深化廟宇及民眾對傳統工藝無形文化資產的認同。

副總統賴清德表示，平安鹽祭迄今已邁入第19年，一年比一年盛大，他也期待未來結合觀光、文化、宗教、產業四種力量，帶動地方繁榮與發展，與市民朋友共存共榮。

市長黃偉哲則指出，台南市是文化之都、眾神之都，也是博物館之都，宮廟數量也高居全國之冠，其展現在宗教與藝術上的價值，皆是珍貴的文化資產。這些藝術作品歷經幾十年依然生動，顯現廟宇傳統工藝持續傳承不輟，眾多精彩的工藝作品，值得民眾到場參觀。

平安鹽祭今晚上舉辦「平安晚會」和開幕煙火，邀請金曲歌王翁立友、蕭煌奇、歌后朱海君等人演出，12日請鹽、13日謝鹽科儀，更有藝陣演義、雲嘉南觀光圈市集、擲茭比賽、萬善堂前童玩節、井仔腳鹽田白金之舞等活動。