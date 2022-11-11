親綠臉書粉專「無良公關公司」造假文件，誣指藍營找狗仔跟拍民進黨北市長侯選人陳時中。國民黨台北市議員徐巧芯潛水綠側翼「瑟瑟柯學也峰汪」Line群組，爆料多項對話。針對如何在Line群組中「潛水」？徐巧芯透露，只要回答「誰要吃大便？」，就能獲准加入這個群組；而暗號「丟石頭」就是出征其他人。

徐巧芯11日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中透露，她加入這個群組，其實是有一個朋友推薦，這位朋友告訴她，最近有個群組裡有很多民進黨側翼，尤其那種網紅等等都在裡面，然後他們會討論要出征誰。她身為網路觀察家，當然有興趣，也想要加入。

至於如何加入該群組？徐巧芯表示，你只要回答一個問題就是「誰要吃大便？」她當然知道這個答案就是「柯文哲」，所以輸入這個答案，沒多久就獲准加入這個群組。

徐巧芯指出，剛開始只有200多個人而已，不像現在600多人，很多人都被他們出征過，像是民進黨立委高嘉瑜，在《數位中介法》修法過程中，高嘉瑜提出支持鄭南榕百分之百的言論自由，然後就被出征了。還有像一些偏綠的也會被出征，名嘴李正皓跟醫生杜承哲有一些交鋒、想法不一樣，也是被他們出征。

徐巧芯還透露，他們有一個暗號叫「丟石頭」，例如把那人的臉書貼在群組裡面，然後說「丟石頭」，大家就知道意思是什麼。側翼就會開始用同樣的方式，去做一條龍的圖片、梗圖、留言攻擊等等，他們就是團結這些力量，去出征其他人。