聯合國糧農組織（FAO）警告，由於今年全球糧食進口成本預料將逼近2兆美元紀錄新高，這將引發糧食安全風險攀升，特別是對貧窮國家而言。受糧食與化肥價格飆漲，這些國家進口糧食數量將比往年減少。

FAO在11日發布最新糧食展望報告指出，憂心戰爭、氣候變遷與經濟不穩將導致供應受阻，今年全球糧食進口成本料將增至1.94兆美元的歷史新高，較去年大幅增長1成。

它表示許多經濟脆弱國家，雖然支付比往年更高的成本，但獲得的糧食卻變少。新的數據顯示在全球經濟放緩與多國貨幣兌美元重貶，已對糧食安全造成沉重壓力。今年許多國家為進口糧食付出更高費用，不過卻無法得到像前幾年一樣的糧食數量。報告聲稱，「從糧食安全角度而言，這些都是令人擔憂的跡象。」

該組織並提到，氣候變遷加劇和地緣政治緊張局勢是引發糧食安全憂慮的兩大催化劑。

歐洲熱浪侵襲已大幅減少穀物產出，由於乾旱不斷，玉米產能下滑至15年低點。巴基斯坦與中國大陸的洪水則讓稻米收成量減少。美國氣候不均模式也使小麥產量受到影響。加上俄烏戰爭引發當地穀物出口受阻，更使全球糧食安全雪上加霜。

FAO表示，今年全球小麥貿易料將年減1％，主要原因就是俄烏戰爭一度讓該地區糧食無法出口，以及印度糧食保護主義的抬頭。

然而俄烏戰爭引發的糧食安全議題，將讓中東與北非等貧窮國家受創最深。

此外化肥產量也是另一個引人憂心的議題。該組織預估今年全球農業輸入進口成本將達到4,240億美元的新高、比去年高出48％。當中有高達86％是受到能源和化肥價格上漲所致。

FAO還預測，化肥價格居高不下的情況恐將持續到2023年，這將勢必對未來的全球農業生產與糧食安全帶來負面衝擊。