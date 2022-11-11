（「順天緮華」11日在董事長柯興樹(左)與總經理林丙申主持與動鏟下，正式開工動土。圖／業者提供） 順天（5525）建設第三季在台中北屯區14期重劃區敦和段推出「KING'S ROAD」與太平區家樂福商圈推出「順天緮華」預售新案。由於營造成本高漲，順天採取邊建邊售策略，繼總銷70億元的「順天KING'S ROAD」10月初動工後，「順天緮華」今（11）日也在董事長柯興樹與總經理林丙申動鏟下正式開工動土。位居太平區成熟商圈的「順天緮華」，基地面積達1,600坪，格局規劃2至3房、26-38坪純住宅產品，目前每坪成交單價「坐3望4」！至於「順天KING'S ROAD」預售案，基地面積2,055坪，產品規劃54坪、108坪合併戶，總戶數140戶。該案因鄰近崇德商圈與知名外僑私校，距離74號快速道路也不遠，每坪開價6字頭起。順天受惠新北三重區「淳美術」、台中「順天科博」與「順天景美」等總銷合計逾50億元的完銷案陸續交屋，挹注前三季稅後純益5.26億元，EPS達2.06元；前十月合併營收高達42.92億元、年增868.3％。法人表示，今年可說是順天的豐收年，營收有機會挑戰50億元、獲利攀新高！順天11日收盤價23.75元，小漲了0.15元。順天目前在建中的個案，包括台中市北區「順天謙華」、台中市潭子區「順天豐華」、台中市南屯區「ONE 33」等個案，總銷逾百億元，將自明年起陸續完工交屋。