大陸男星黃曉明與女神Angelababy（baby，楊穎）從結婚受到各界祝福，到後來屢傳婚變，最終在今年1月28日證實結束近7年婚姻，雙方恢復單身後，感情狀態更加受關注；黃曉明不久前被爆出熱戀白富美葉珂，但從未正面回應緋聞，近日兩張合照讓網友看出黃曉明與葉珂在同一個地方看展，大方程度讓網友直呼「Angelababy心碎了」。

10日有網友在微博分享黃曉明與一女子在看畫展的合照，恰巧葉珂也有曬出去看展的照片，其中與她合照的閨密，正好就是與黃曉明合照的女子；儘管黃曉明與葉珂沒有同框，合照背景也不同，但因為合照的女生都是同一人，但穿著都恰恰好是一樣的，被推敲根本是一起看畫展。

黃曉明參觀畫展與緋聞女友葉珂閨密合照，恰巧葉珂也曬出去看同一畫展的照片，被網友認為應該要公開了。（圖／摘自微博）

黃曉明與葉珂在今年5月傳出緋聞，葉珂身份也遭起底，沒想到她也有過一段婚姻，前夫是深圳知名礦山太子，她卻沒閒著當貴婦，選擇自創服飾品牌、投資房地產，據悉，她的資產超過億元，是個有實力的白富美；而緋聞曝光後，黃曉明一度被揣測是小王，對此葉珂特地發聲，表示早就和前夫分開，但沒解釋與黃曉明關係。

不過，與黃曉明緋聞瘋傳不同的Angelababy，10月左右被網友發現她至今仍相當關注黃曉明，似乎還未忘記前夫打動不少粉絲，更忍不住激動表示，「Baby值得更好的」、「她好愛他」、「一個看過對方超話還等級3，一個從來沒關注過，好虐啊」；如今網友看到黃曉明都快官宣新戀情，感嘆「Angelababy心碎了」、「好聚好散吧」。