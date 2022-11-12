桃園市長選戰，已走向藍綠廝殺情勢。中廣與蓋洛普11日公布最新民調顯示，國民黨張善政為31.24%，領先民進黨鄭運鵬的25.77%、無黨籍鄭寶清的4.7%、民眾黨賴香伶的3.1%。但是仍有28.03%的選民，尚未決定要投給誰。前民進黨立委沈富雄表示，不表態的民眾還是偏藍，對張善政是有利的。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，從蓋洛普以及其他民調來看，他覺得桃園的民調有一個特點，就是女人不表態，還有所有的受訪者對政黨都不表態，就是說不屬於哪個政黨，這很奇怪。但是若仔細去檢驗他們的傾向，其實不表態的還是偏藍，所以如果他們都表態，對張善政是有利的。

沈富雄接著表示，很奇怪的是，潛藏的、隱藏性的選民，為什麼去躲在中立那一群，為什麼都不表態。也許是因為桃園市長鄭文燦是執政黨的關係。

沈富雄甚至認為，各地的民眾黨都是偏藍的，因為台北市長柯文哲就是偏藍的。但柯文哲那一天卻講「藍白合」是死路一條，他就搞不懂了，柯P這說法是矛盾的。