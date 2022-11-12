知本溫泉區的入口溫泉路旁，平時不會被注意到的一片草坪上，忽然有一匹白馬兀自佇立在一片如雪般朦朧、又如溫泉瀰漫霧氣的白色竹籤中，夢境般的景象，與流動的公路車輛及好奇停留的遊客，形成一幅超現實的對比畫面...。

往溫泉區走去，連接的隧道中垂掛的累累果實，竟然是全都散發著螢光色彩。穿過隧道，開闊的草原上竟出現一個近兩層樓高、泛著藍紫色光芒的巨大珍珠鳳螺，咦？知本不是沒靠海嗎？再一回頭，外星人乘坐著以電音為動力的飛碟降落在知本溫泉區了！而溫泉區另一頭，一隻光蝴蝶隱然舞動...。

台東光祭創造夢幻知本

這是【2022台東光祭】，12組藝術家團隊現地創作的12組大型聲光藝術作品，風格各異，卻都以台東的山、海、森林、溫泉、人文為主元素， 藉由藝術家的無邊想像，呈現出從未見過的超現實夢幻系的知本。

如夢似幻的粉紅色浪漫

位於溫泉路畔的〈粉紅色浪漫〉是國內重量級藝術家游文富的作品，他將漆成白色的一公尺高尖銳細竹，像種稻一樣、一根一根種在草地上，卻形成一片柔軟如雪的感覺，白馬站在雪中間，在疫後復甦的氣息中，形塑一種柔軟浪漫又奇幻的情懷，迷濛雪白上淺淺一抹粉紅，在翠綠的花東縱谷間，心中那片夢土躍然眼前。

螢光果實的實光旅行

謝佑承的〈實光旅行〉，邀請兩個小學的小朋友一起以螢光色彩，在一條光廊隧道共創出各種果實彩繪，果實吸收土地養份而成長，如果將所有的養分注入我們所在的這片土地，這段期間所經歷的記憶會結出怎的果實呢？

實光旅行。(圖／臺東縣政府提供)

把海洋帶到知本的珍珠鳳螺

近兩層樓高的〈珍珠鳳螺〉，是陳浚豪與台東藝術家打鬼工作室蔡永貴因為想把海洋帶到知本，以八萬顆乒乓球組成，讓人「聽」見海的聲音；人與貝殼尺度對調，令人不得不注視原以為微不足道的事物與問題。

超越時空感的光電獸

「大聲光電」的〈光電獸#23〉，以飛碟般的環形結構佇立在開闊草原上，快速環繞的光點，結合收錄有台東聲音的音樂，讓觀者的影子也像舞動般環繞於四週，結合音樂帶給觀者超越時空的想像。

翩翩起舞的與光漫步

陳怡潔藝術工作室的〈與光漫步〉，以光影投射的蝴蝶，隨風顫動時，彷彿即將起飛。作品結合生態採集與生態踏查活動，帶領民眾放慢腳步探索之本豐富的自然生態。

與光漫步。(圖／臺東縣政府提供)

【2022台東光祭】知本展出到11月13日閉幕，快把握時間，前來感受過這結合環境的聲光藝術之美！

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