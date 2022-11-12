美國與盟國輪番對俄羅斯施以制裁，拜登為了避免全球經濟危機，時至今日依舊未對俄經濟展開全面性禁止，如今拜登政府仍私下指示銀行維持與俄羅斯業務往來，但另一方面國會則擺出對俄羅斯制裁更加強硬的姿態。

美國財經媒體報導，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）9月遭民主黨眾議員謝爾曼（Brad Sherman）施壓，要求摩根大通切斷與包括能源巨頭俄羅斯天然氣工業（Gazprom）等俄企往來。

國會聽證會上，謝爾曼質疑摩根大通等銀行是利用「制裁漏洞」，在俄烏戰爭之際還能在俄羅斯展開業務。戴蒙回應，「我們是遵照美國政府的指示，應他們的要求」。謝爾曼也對花旗做類似的詢問。

這充分顯示美國銀行巨頭陷入拜登政府與國會之間在制裁的拉扯中。根據知情人士透露，美國財政部和國務院已經在私下敦促摩根大通和花旗等銀行巨頭，維持與部分具有戰略意義俄羅斯企業的業務往來。

這番努力是政府旨在減少制裁俄羅斯帶來的負面影響，儘管國會有對擴大對俄羅斯制裁的聲音，但拜登政府仍在極力遏止俄羅斯的同時，避免一場全球經濟災難的發生。

安慶國際法律事務所（Akin Gump Strauss Hauer）專研美國經濟制裁和貿易禁運律師努韋克（Nnedinma Ifudu Nweke）表示，「國會需要認知到一點，拜登政府尚未全面禁止俄羅斯，仍允許部分業務往來」。

報導指出，制裁政策的「反覆」強調銀行和政府之間的平衡，截斷俄羅斯戰爭金援的同時，亦阻止更廣泛經濟衝擊。