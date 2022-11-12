日前國際各大媒體斗大標題報導：南韓梨泰院發生嚴重群聚「踩踏事故」，原本應該是充滿萬聖節歡欣氣氛的梨泰院街頭，卻因為突如其來的人群推擠踩踏意外，釀致156人死亡、151人受傷、通報失蹤人數至少4,100人失蹤慘劇，網路上流傳著多段死傷者遺體遍布一排在街頭的畫面，看得令人怵目驚心，更是震驚全世界。

急診專科醫師提供卡人群自救5方法

據了解，這起悲劇的發生，乃是因為太過於擁擠導致「窒息」，尤其罹難者當中，大多數是20餘歲的年輕人，其中女性死亡人數是男性的1.8倍……；說起之所以會有這樣的落差，專家分析，這是因為女性的肌肉量相較於男性要少，特別是20餘歲的年輕女性，可能就是肌肉量較少而難以承受前後人群夾擊的壓力。

鑒於梨泰院慘劇啟示，其他國家無一不引以為戒、風聲鶴唳，像是同為萬聖節「聖地」的東京澀谷，在萬聖節日期間，由日本政府派出300餘名警力引導人群，以免人滿為患引發意外事故。此外，在台灣部分，面臨即將迎來解封後的萬人活動，包括：選舉造勢活動、新北耶誕城及101跨年晚會都被點名，要如何避免悲劇重演？

以下國內急診專科醫師提出卡在人群中的5個自救方法：

方法1、當你遇到擁擠人群推擠時，請牢記「順流者生」口訣，保有呼吸空間最重要！

方法2、當陷入危險時，試著尋找掩蔽物，像是室內的櫃子或是戶外的樹木等，以避免被推擠、增加危險事故發生機會。

方法3、一般來說，人群推擠通常是一波一波，並非是持續不斷的，把握每個波間將手肘彎曲、雙手前臂放在胸前，並朝著側邊人潮空隙慢慢移動。

方法4、選擇離開現場的出口可以自己熟悉且安全者為優先考量，出口也可以是入口，或是自己本來就知道的替代出口。