專家解釋梅根與哈利經常牽手的原因

哈利和梅根經常在人前秀恩愛，縱使是在參加女王葬禮時，也不時十指相扣。不過，女王在世時的女侍臣赫喜（Susan Hussey）在宮中服務超過60年，卻對哈利和梅根的關係提供了個人洞見。

據《鏡報》（MIRROR）報導，王室專家鮑爾（Tom Bower）在《復仇：梅根、哈利與溫莎王族的戰爭》（Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors）中，先後採訪了80名實際認識哈利與梅根的人。從梅根和哈利的朋友處不來，到小倆口的關係公開後，王室向美國電視影集「無照律師」（Suits）的劇作家施壓，要他們改寫劇本等，充滿了令人瞠目結舌的情節。

不過，其中最令人矚目的，還是赫喜在哈利與梅根2018年結婚前，對兩人的關係所提出的看法。據說哈利和梅根結婚前幾個月，她在一次午餐中談起，梅根婚後可能代表王室，成為國家劇院（National Theatre）贊助人時，突然一本正經地告訴劇院主管，哈利與梅根的關係可能在淚水中結束。當時她還強調，大家要好好記住她的話。

赫喜是女王最重視的圈內人之一，廣泛認為，也是她生前最親近的閨密之一。當威廉1982年出生時，查爾斯和黛妃甚至選擇了赫喜當他的教母。

事實上，當赫喜1960年剛加入王室內廷時，原本負責幫忙回信，但後來獲得迅速拔擢。而王室2021年4月為菲立普親王（Prince Philip）舉行葬禮時，女王曾親自邀她坐在身邊，一同驅車前往。此外，她也參加了今年9月19日在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的女王葬禮。