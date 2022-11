專家解釋梅根與哈利經常牽手的原因

哈利和梅根經常在人前秀恩愛,縱使是在參加女王葬禮時,也不時十指相扣。不過,女王在世時的女侍臣赫喜(Susan Hussey)在宮中服務超過60年,卻對哈利和梅根的關係提供了個人洞見。

據《鏡報》(MIRROR)報導,王室專家鮑爾(Tom Bower)在《復仇:梅根、哈利與溫莎王族的戰爭》(Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors)中,先後採訪了80名實際認識哈利與梅根的人。從梅根和哈利的朋友處不來,到小倆口的關係公開後,王室向美國電視影集「無照律師」(Suits)的劇作家施壓,要他們改寫劇本等,充滿了令人瞠目結舌的情節。

不過,其中最令人矚目的,還是赫喜在哈利與梅根2018年結婚前,對兩人的關係所提出的看法。據說哈利和梅根結婚前幾個月,她在一次午餐中談起,梅根婚後可能代表王室,成為國家劇院(National Theatre)贊助人時,突然一本正經地告訴劇院主管,哈利與梅根的關係可能在淚水中結束。當時她還強調,大家要好好記住她的話。

赫喜是女王最重視的圈內人之一,廣泛認為,也是她生前最親近的閨密之一。當威廉1982年出生時,查爾斯和黛妃甚至選擇了赫喜當他的教母。

事實上,當赫喜1960年剛加入王室內廷時,原本負責幫忙回信,但後來獲得迅速拔擢。而王室2021年4月為菲立普親王(Prince Philip)舉行葬禮時,女王曾親自邀她坐在身邊,一同驅車前往。此外,她也參加了今年9月19日在倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行的女王葬禮。