雲林第二座、斥資近8千萬的多功能教師研習中心，昨（11）日在土庫鎮越港國小正式啟用，縣長張麗善昨在臉書發文表示，教師研習中心不只讓老師分享經驗、互相學習，更大大提升孩子的競爭力，由於該校設有全台首座智慧教育中心，且交通方便，因此縣府特別選擇在同地建立研習中心，「相信兩個中心結合後，雲林在智慧科技教育一定能更上一層樓」。

張麗善說明，研習中心的空間寬敞、舒適且明亮，有3間小型、1間中型研習教室及1間大型會議廳，這些新穎、現代化的硬體設備，也讓老師們很快就能上手，未來若運用視訊科技，不只能與校園遠端連線，還能接軌國際，透過線上研習縮短城鄉差距，協助老師們展現教學的創新突破。

張麗善提到，看到會議廳牆上「為了孩子的未來，我們在這裡相聚學習」這句話，很有感觸，因學習是永無止境，而教育更是一條極具挑戰、充滿信念與愛的陪伴過程。最後她感謝老師們肩負百年樹人的教育使命，「過程中的酸甜苦辣，縣府都會與你們一起努力」。