兩岸局勢升溫，引起國際社會關注。全球三大投資人之一的羅傑斯（Jim Rogers）日前受訪警告，日本應該和美國保持距離，若是美中因為台灣問題而發生衝突，有美軍基地的日本也可能會成為目標。

羅傑斯在新加坡一場論壇上接受日媒採訪，他表示「世界正往越來越危險的方向前進」，美國喜歡挑起戰爭，而日本又任由美國擺佈，隨著經濟低迷，往往也對美國愈發的依賴，但日本應該要更加的獨立。

羅傑斯說，儘管美日簽署共同合作與安保條約，可一旦美中因台海問題爆發衝突，即便日本在美國核保護傘下，擁有美國駐軍的日本很可能成為目標之一。他認為，「日本應該作為和平的橋樑，以防亞洲發生衝突」。

羅傑斯指出，日本需要加強其國防能力，提升在國際上的話語權，並與美國保持距離，不過他警告，國防預算大幅上升，可能會使財政在戰爭爆發前先出現危機，未來幾年可能面臨軍事和金融危機。