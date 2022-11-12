阿茲海默症(Alzheimer's disease)是全美第六大死因，影響超過600萬美國人，預計未來幾十年將持續攀升。新研究在食物中發現兩項關鍵化合物，短短7天內有助抑制腦內類澱粉斑塊生長，即延緩癡呆症，破除咖啡才是失智症剋星的迷失。

學界目前對於阿茲海默症的病因尚無結論，最常見並非來自遺傳，這加劇了治療困難度，不過正逐步取得進展。該研究被刊登在《自由基生物學與醫學》(Free Radical Biology and Medicine)，由美國塔夫茲大學（Tufts University）主導實驗，透過人類皮膚細胞的3D神經組織模型，測試包括咖啡因等21種化合物，發現只有「兒茶素」(Catechin)和「白藜蘆醇」(Resveratrol)兩者對於β類澱粉蛋白斑塊生成有非常強大的預防作用，大約一周後幾乎沒有可見斑塊，且完全符合無害標準，不會引起副作用。

事實上，除兒茶素和白藜蘆醇之外，通過第一階段篩選的5種化合物還有「薑黃素」(curcumin )、降血糖藥「二甲雙胍」(Metformin)、治中風後遺症藥物「胞磷膽鹼」(Citicoline)，都能有效防止斑塊形成。

兒茶素為一種潛在抗癌療方，具有抗氧化作用的分子，綠茶為所有茶類中含量最高；白藜蘆醇則有抗衰老特性，天然來源像是李子、葡萄、藍莓、蔓越莓、花生、開心果和可可。兩者皆富含類黃酮（flavonoids），可以減少破壞細胞和老化因子「自由基」，舒緩大腦發炎並增加血流量。

不過主導人員凱恩斯（Dana Cairns）強調，尚有許多考量因素需進一步探討其適應性，一些化合物不容易被人體血液吸收、無法滲透血腦障壁。

過去研究多表明，咖啡因能在短時間內刺激中樞神經系統，有助降低心血管疾病、老年痴呆症風險，許多醫師也建議將咖啡加入一天飲食當中。儘管如此，該研究稱，尚未進行任何隨機對照試驗支持這點。